Mladost sigurno otvorila drugi dio Lige prvaka, Žapci na Savi slavili protiv Nijemaca

xxDamirxKrajacx mladost_radnicki22-291025 via Guliver Image

Momčad hrvatskog doprvaka, HAVK Mladost, trijumfalno je ušla u drugi dio natjecanja, odnosno četvrtfinalnu etapu LEN Liga prvaka. U Zagrebu je poražena najbolja njemačka momčad i to nakon ubitačno dobrog, žestokog otvaranja Žabaca.

Bilo je 5:0 nakon prvih osam minuta uz pet različitih strijelaca – Vukićević, Buljubašić, Vrlić, Radulović i Lončar. Ovaj će baš dio, širina napadačke lepeze značajno i odrediti cijelu utakmicu jer je na koncu ukupnih 12 golova postiglo čak 10 različitih igrača. Suparnik je pak prvi gol postigao tek u 11. minuti.

Početkom druge četvrtine bilo je i 7:1, a tih šest pogodaka prednosti su Zagrepčani imali u nekoliko navrata tijekom susreta (10:4, 11:5). Načelno, vidjela se velika razlika u kvaliteti, moći, brzini ovih dviju momčadi. Odličan je bio i vratar Zagrepčana Mauro Ivan Čubranić koji je prikupio 13 obrana.

U drugoj utakmici četvrtfinalne skupine B Lige prvaka, Pro Recco je u Budimpešti pobijedio prvaka Europe Ferencvaros 13:9 i to također nakon što su kao i Zagrepčani dobili prvu četvrtinu 5:0. Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka mladostaši će odigrati 25. ovog mjeseca, u gostima kod Pro Recca