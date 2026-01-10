Kreće EP u vaterpolu, evo koje utakmice donosi prvi dan!

Podijeli :

Foto: Hrvatski vaterpolski savez

Nema velikih derbija prvog dana Europskog prvenstva u vaterpolu u beogradskoj Areni.

Za četiri utakmice zajednički je zaključak da će to biti odlična provjera za favorizirane sastave kako bi osjetili atmosferu ambijenta bez straha za konačan ishod te da već u prvom kolu „upale motore“, kako bi u drugom, kada su na programu dva derbija, pokazali svu svoju kvalitetu.

U skupini „A“ igraju Mađarska – Francuska i Crna Gora – Malta, a u skupini „C“ Španjolska – Izrael i Nizozemska – Srbija.

Španjolska – Izrael (12.45)

Europski i svjetski prvak Španjolska odmjerit će snage s Izraelom u 12.45. Nema sumnje da će stroj za golove Granados sa suigračima iskoristiti priliku da protiv jednog od najslabijih sastava namjesti nišanske sprave i napuni mrežu protivnika.

Izrael je trebao biti domaćin EP-a 2024., ali je rat u tom dijelu svijeta domaćinstvo prebacio u Hrvatsku, a Izraelci su propustili priliku da, koristeći svoj bazen, ostvare napredak.

Mađarska – Francuska (15.15)

U 15.15 sati igrat će Mađarska i Francuska. Mađarska je aktualni svjetski viceprvak. Predvođeni Manherczom, izabranici Varge ne bi trebali imati većih problema.

Na klupi Francuza nalazi se sjajni trener Vjeko Kobeščak, koji želi da se pravi dosezi njegove momčadi vide na Igrama 2028. Bit će to prilika da se vidi trenutačna forma pomlađene momčadi koju predvodi izvrsni Thomas Vernoux.

Crna Gora – Malta (18.00)

U večernjem programu, u 18 sati, sastat će se Crna Gora i Malta. Pobjeda momčadi koju vodi Dejan Savić ne bi trebala biti upitna, no iskusni trener tražit će od svoje ekipe maksimalan pristup, posebno jer će nastupiti mladi igrači poput Gojkovića i Janovića, kojima je ovo prilika za afirmaciju.

Malta je iz godine u godinu sve bolja, ali je još uvijek daleko od gornjeg doma europskog vaterpola.

Srbija – Nizozemska (20.30)

Program završava utakmicom Srbije i Nizozemske koja počinje u 20.30 sati. Srbija je veliki favorit.

Svi u srpskoj momčadi smatraju da boljeg protivnika za početak prvenstva nisu mogli dobiti. Nizozemci su puni internacionalaca – od 15 igrača, njih 13 nastupa u Španjolskoj, Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Njemačkoj.

Fizički odlično pripremljeni i s kvalitetom koja se ne smije podcijeniti, natjerat će momčad Uroša Stevanovića na maksimalan angažman.