Hrvatski vaterpolisti uvjerljivi na otvaranju pripremnog turnira pred Europsko prvenstvo

Izbornik Ivica Tucak za ovaj je susret odmorio kapetana Marka Bijača, kao i Luku Bukića, Antu Vukičevića, Josipa Vrlića i Filipa Kržića, što se u početku osjetilo u igri. Hrvatska je ušla nervozno i dopustila Turskoj da sredinom druge četvrtine povede 5:3, iako su Barakude ranije imale prednost.

Ipak, kvaliteta je brzo došla do izražaja. Loren Fatović smanjio je iz peterca, Andrija Bašić potom izjednačio, a Marko Žuvela donio preokret za vodstvo 6:5. Na poluvrijeme se otišlo s minimalnom prednošću Hrvatske od 7:6.

Hrvatska na pripremama svladala Mađarsku, još je petorica igrača otpalo s Tuckovog popisa za EP

U nastavku susreta na bazenu je postojala samo jedna momčad. Barakude su potpuno zagospodarile igrom i s po šest pogodaka u trećoj i četvrtoj četvrtini stigle do uvjerljivih 19:10. Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Loren Fatović s pet pogodaka, dok je Andrija Bašić postigao tri. Vratari Toni Popadić i Ivan Marcelić podijelili su minutažu i upisali po četiri obrane.

Turnir u Rotterdamu nastavlja se u nedjelju utakmicom protiv domaćina Nizozemske, dok Barakude u ponedjeljak očekuje ogled s Mađarskom.