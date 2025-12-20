Hrvatska na pripremama svladala Mađarsku, još je petorica igrača otpalo s Tuckovog popisa za EP

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Images

Hrvatska vaterpolo reprezentacija je u Splitu nastavila s pripremama za Europsko prvenstvo koje se u siječnju održava u Beogradu.

Izabranici Ivice Tucka će u Splitu trenirati do 23. prosinca, a izbornik je za taj dio priprema početni širi popis od 25 igrača smanjio na njih 20. S popisa su otpali mlađi igrači: centri Viktor Tončinić (Mladost, 18) i Branimir Herceg (Jug Adriatic osiguranje, 25), vanjski igrači Maro Šušić (Jug Adriatic osiguranje, 18) i Tin Brubnjak (Primorje EB, 24) te branič Roko Akrap (Solaris, 24).

Hrvatski vaterpolisti sada u Split stižu nakon uspješno odrađenog prvog dijela priprema, u sklopu kojeg su u Szegedu svladali i Mađarsku s 14:13, javljaju Sportske novosti. Nakon Badnjaka i Božića s obitelji, reprezentacija će se okupiti 26. prosinca u Zagrebu, odakle putuju na pripremni turnir u Rotterdamu.

Ovo je popis igrača za splitske pripreme:

VRATARI

1. Marko Bijač (Jadran)

2. Toni Popadić (Jug Adriatic osiguranje)

3. Ivan Marcelić (Mladost)

4. Mauro Ivan Čubranić (Mladost)

CENTRI

5. Luka Lončar (Mladost)

6. Josip Vrlić (Mladost)

BRANIČI

7. Rino Burić (Pro Recco)

8. Matias Biljaka (Mladost)

9. Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje)

10. Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje)

11. Mislav Ćurković (Jadran)

NAPADAČI

12. Luka Bukić (Mladost)

13. Loren Fatović (Jadran)

14. Ante Vukičević (Mladost)

15. Franko Lazić (Mladost)

16. Konstantin Harkov (Mladost)

17. Zvonimir Butić (Jadran)

18. Andrija Bašić (Mladost)

19. Vlaho Pavlić (Jug Adriatic osiguranje)

20. Ante Jerković (Jug Adriatic osiguranje)

STRUČNI STOŽER

Ivica Tucak, izbornik

Jure Marelja, pomoćni trener

Pero Kuterovac, kondicijski trener

Renco Posinković, trener vratara

Pavo Marković, pomoćni trener

Damir Luketić. fizioterapeut

Ante Ninčević, fizioterapeut