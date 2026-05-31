Gvardiol otkrio zašto je odbio odlazak u psihologa, kakva je kemija s Vuškovićem i u kakvom je stanju Kovačić

AP Photo/Dave Thompson via Guliver Images

Zdravstveno stanje i forma Joška Gvardiola bit će značajan faktor potencijalnog uspjeha hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Branič Manchester Cityja odgovorio je u kakvom je stanju nakon višemjesečne pauze zbog ozljede.

Nakon loma noge u siječnju ove godine Gvardiol se vratio u kadar 13. svibnja protiv Crystal Palacea, a do kraja sezone nastupio je još u dvoboju s Aston Villom. Nije mnogo, ali je ipak obećavajuće uoči Mundijala.

“Imao sam tu minutažu na kraju sezone, više nego što sam očekivao jer smo malo odgodili povratak. Tu utakmicu protiv Palacea nisam ni očekivao da ću igrati, onda su finale Kupa igrali drugi dečki. Igrao sam i zadnju utakmicu, možda nije dovoljno, ali imamo dva tjedna da se pripremimo taktički i fizički, vjerujem da ću biti spreman”, rekao je Gvardiol na konferenciji za medije u Rijeci gdje se hrvatska reprezentacija priprema za odlazak u SAD.

Kako je Joško primio tu dugačku pauzu?

“Svi se razlikujemo od igrača do igrača. Netko to malo teže prihvaća, netko malo lakše. Ja sam se dobro nosio s tim. Pokušali su me nagovoriti na odlazak kod psihologa, ali ja sam to odbio jer sam mislio da se osjećam dobro i osjećao da samo trebam neki mir u sebi. Ja sam to dobro podnio. Kad su mi rekli četiri do šest mjeseci svašta je prolazilo kroz glavu, ali mjesec dana nakon operacije već je to bilo puno lakše.”

Kamo će Gvardiol nakon ovog ljeta, ostaje li u Manchesteru ili odlazi zajedno s trenerom Pepom Guardiolom?

“Svi smo vidjeli, dolaze svakakve kombinacije sa svih strana. Ja sam zadovoljan u klubu, imam sve što je potrebno, do ozljede sam igrao sve utakmice, skoro pune minutaže. Nakon Svjetskog prvenstvo ćemo vidjeti što i kako dalje.”

Kako stvari stoje, izbornik Dalić SP će započeti s trojicom u obrani, što gotovo sigurno znači i suradnju Gvardiola s Lukom Vuškovićem. Kakva je kemija sa stoperom HSV-a?

“Dobra je, naravno. Kao i sa svima na treningu u reprezentaciji. Svaki put kad u Manchester dođemo na temu reprezentacije, mislim da smo Kova i ja jedini koji jedva čekamo. Luka je dobar, mlad je, imao je vrlo dobru sezonu. Ali… Može još puno naučiti.”

Popis engleskog izbornika Thomasa Tuchela naišao je na dosta kritika na Otoku…

“Recimo da ih je sve iznenadilo. To sam vidio po ljudima u klubu. Mislim da je to logično, imaju puno igrača i naravno da izborniku nije lako odabrati. Koliko to utječe na njih ne znam. Sve to nestaje kad čujete sučev zvižduk.”

A u kakvom je stanju Mateo Kovačić koji se također vratio iz duge pauze?

“Prije svega drago mi je da se vratio jer znam koliko mu je teško bilo. Sve skupa osam mjeseci bez nogometa. Bio se vratio u jednom trenutku pa shvatio da nije to to pa opet pod nož… Mislim da je spreman, želim mu svu sreću i da ga u budućnosti ozljede zaobiđu.”