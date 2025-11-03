Barakude se okupile prvi put nakon ljeta: ‘Razgovarat ću s pojedinim igračima za koje držim da je to nužno’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Image

Prvi put nakon Svjetskog prvenstva u Singapuru, na bazenu uz Savu u Zagrebu okupila se vaterpolska reprezentacija Hrvatske.

Izbornik Ivica Tucak na dvodnevne mini pripreme je pozvao 23 igrača. Konkretnije brušenje forme za Europsko prvenstvo kojem će Beograd biti domaćinom u siječnju sljedeće godine, počet će u u prosincu.

“Cilj i svrha okupljanja su početni, trenutačni uvid u stanje igrača, ali jednako tako i razgovor s pojedinim igračima za koje držim da je to nužno,” kazao je Tucak.

Tijekom priprema obavit će se i temeljita analizu nastupa na Svjetskom prvenstvu u Singapuru na kojem su “barakude” ispale u četvrtfinalu od Mađarske.

Tucak je najavio kako će pripreme za EP početi 7. prosinca, a do 16. prosinca rprezentacija će boraviti u Zagrebu. Potom slijede dvije prijateljske utakmice protiv Mađarske (17. i 18. prosinca), a novo okupljanje je od 21. do 23. prosinca u Splitu. Koncem prosinca hrvatska vrsta će nastupiti na pripremnom turniru u Nizozemskoj.

“Nakon Rotterdama ću dečkima dati slobodno do 2. siječnja 2026. u Dubrovniku. Ondje ćemo imati četiri treninga, a 4. siječnja ćemo otputovati u Budvu, sparirali s Crnogorcima. Završno okupljanje je u Zagrebu 8. siječnja, a dan kasnije se ide za Beograd,” poručio je Tucak.

Podsjetimo, Europsko prvenstvo održat će se u glavnom gradu Srbije od 10. do 25. siječnja 2026., a naša je reprezentacija će igrati u skupini B zajedno s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom.