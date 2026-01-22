Barakude se nisu proslavile, a sad je red na Barakudice: Izbornica objavila popis za Euro

Podijeli :

HVS

Hrvatske vaterpolistice su u četvrtak otputovale za Portugal gdje će se od 26. siječnja do 5. veljače održati Europsko prvenstvo, a izbornica Mia Šimunić objavila je popis 15 igračica koje će predstavljati Hrvatsku.

Portugalski grad Funchal, na otoku Madeiri ugostit će 16 najboljih ženskih reprezentacija na natjecanju od 26. siječnja do 5. veljače.

Hrvatske su reprezentativke za Portugal krenule iz Budimpešte gdje su proteklih dana bile na završnim pripremama s nekim od tamošnjih prvoligaških klubova. Hrvatska se nalazi u skupini C gdje već 26. siječnja igra prvu utakmicu s Italijom, a sljedećeg dana Hrvatice će zaigrati s Turskom, a potom 29. siječnja slijedi utakmica sa Srbijom.

“Ovo je i ponovo mlada reprezentacija, konstanta koja nas prati, ali ove cure znaju i žele igrati vaterpolo”, izjavila je prije leta za Portugal izbornica Mia Šimunić.

“Vidim da im raste intenzitet želje prema natjecanju kako se ono približava. One su raspoložene, dobro su reagirale na trening-utakmicama koje smo imale u Budimpešti. Naravno, vidi se na kojim stvarima još moramo poraditi, te ćemo u biti još dosta godina morati raditi na nekim detaljima, postavkama igre, ali napreduju”.

U odnosu na Svjetsko prvenstvo u Singapuru, nema vratarke Latice Medvešek, kapetanice Mateje Skelin, pa Lare Srhoj, Ane Desnice i Nine Jazvin.

“Najviše će svakako nedostajati naša kapetanica Skelin, ona koja drži cure u i izvan bazena. Naravno da će ona najviše nedostajati, a što se ostalih tiče imamo dobre zamjene, čak i neke bolje djevojke, raspoloženije, zainteresiranije za vaterpolo itd. Tako, ako bi trebalo nekog izdvojiti, onda bih Mateju izdvojila”, dodala je osvrnuvši se na ciljeve.

“Prvi nam je cilj proći skupinu jasno. Italija je vrhunska reprezentacija, one su favoritkinje sigurno. Što se Turske tiče, oni su naturalizirale dvije, tri Ruskinje, tako da su one sigurno jače nego prijašnjih godina. Međutim, Turska ne pripada vrhu europskog vaterpola. S njima se da igrati. U odnosu na Srbiju, mi jesmo bolji od njih u ženskom vaterpolu u svim mlađim uzrastima i natjecanjima. No, u seniorskom vaterpolu smo uvijek na gol-dva razlike. Te dvije utakmice, protiv Turske i Srbije će zapravo biti vrlo zahtjevne, teške i u dogovoru sa svim taktikama. Jer, ako to izostane, neće biti lako”, kazala je za kraj izbornica..

U Funchalu je 16 reprezentacija razvrstano temeljem ždrijeba u četiri skupine po četiri sastava. U drugi dio natjecanja će, po dvije najbolje plasirane reprezentacije, s prenošenjem bodova. Nove će skupine od po četiri reprezentacije tvoriti skupina A i C (skupina E) odnosno B i D (skupina F). Dvije najbolje reprezentacija iz skupina E i F plasirat će se u polufinale, dok će treće i četvrtoplasirane u borbu za poredak od 5. do 8. mjesta.

Popis igračica za Europsko prvenstvo u Portugalu:

VRATARKE – Natasha Trojan, Sara Frketić

CENTRI – Magdalena Butić, Dora Kangler

BRANIČI – Nina Eterović, Aurora Stipanov, Tonka Rogulj, Roza Pešić

LIJEVA STRANA – Nina Medić, Ria Glas, Neli Janković

DESNA STRANA – Iva Rožić, Bruna Barišić, Alka Lulić, Jelena Butić