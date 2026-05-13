Mlade Vatrene očekuju tri ogleda, Olić objavio popis

Izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Ivica Olić objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice protiv Grčke, Katara i Republike Irske.

Mladu reprezentaciju očekuje prijateljska utakmica protiv Grčke 30. svibnja, protiv Katara 3. lipnja, te protiv Republike Irske 6. lipnja.

Na Olićevom popisu našli su se sljedeći igrači: Toni Silić (Hajduk), Anthony Pavlešić (Rudeš), Jozo Vukman (Hrvace), Luka Savatović (Lokomotiva), Branimir Mlačić (Udinese), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzić (Cultural Leonesa), Sven Lesjak (Varaždin), Moreno Živković (Vukovar 1991), David Vujević (Zürich), Šimun Hrgović (Hajduk), Filip Krušelj (Slaven Belupo), Domagoj Bukvić (Osijek), Noel Bodetić (Rijeka), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Luka Vrbančić (Osijek), Ante Kavelj (Gorica), Vito Čaić (Vukovar 1991), Adriano Jagušić (Panathinaikos), Ivan Canjuga (Varaždin), Branko Pavić (Rijeka), Filip Mažar (Slaven Belupo), Adrian Segečić (Portsmouth), Roko Brajković (Hajduk), Mirko Sušak (Lokomotiva), Marin Šotiček (Basel 1893), Antonio Ilić (Zrinjski), Stjepan Davidović (Kielce), Duje Korač (Rudeš), Fran Topić (Dinamo), Bartol Kardum (Sesvete).

Na pretpozivima su: Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Ivan Cvetko (Rudeš), Šimun Butić (Vukovar 1991) i Kristijan Čabrajić (Vukovar 1991).

Mjesta odigravanja utakmica bit će određena naknadno.