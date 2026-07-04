Messi: Na terenu me izubijaju, a onda žicaju dres i selfie

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AP Photo/Jessica Tobias via Guliver

Kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi s dozom humora prokomentirao je iznimno agresivan i čvrst pristup nogometaša Zelenortskih Otoka nakon što se Argentina jedva provukla u osminu finala Svjetskog prvenstva pobjedom 3:2 u Miamiju.

Unatoč žestokoj borbi na terenu, nekoliko suparničkih igrača nakon posljednjeg je zvižduka strpljivo čekalo u redu kako bi od argentinskog čarobnjaka dobili dres ili fotografiju, što je Messi sa zadovoljstvom i ispunio.

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Prolazeći kroz gužvu i zahtjeve suparnika, Messi se za TyC Sports našalio na račun tretmana koji je trpio tijekom 120 minuta grčevite borbe.

“Tražili su moj dres, ma sve… A na terenu me izubijaju”, kroz smijeh je rekao Messi.

Najbolji igrač Argentine osvrnuo se i na igru svoje momčadi, naglasivši kako su prekidi ovoga puta spasili stvar, iako su na turniru stigli i do velikog jubileja – Messijevog 20. pogotka na svjetskim prvenstvima.

“Ova momčad to pokazuje već dugo, bori se i borit će se do samog kraja. Danas se vidjelo koliko su važni prekidi, koje u zadnje vrijeme nismo dobro koristili. U ovakvim utakmicama to radi razliku. Imamo dobre skakače, igrače koji su dominantni u zraku. Danas smo to uspjeli iskoristiti i to će nam puno značiti. Radimo na tome već neko vrijeme, i u napadu i u obrani. Na natjecanju poput ovog, to je ključno.”

Ipak, unatoč prolasku i zakazanom dvoboju protiv Egipta u osmini finala, kapetan Albicelesta svjestan je da igra aktualnih svjetskih prvaka mora biti znatno bolja u nastavku turnira.

“Znali smo da nas čeka strašno teška utakmica. Nisu oni bez razloga ostali neporaženi protiv Španjolske i Urugvaja. Napravili smo najteži dio posla i zabili prvi gol, misleći da ćemo nakon toga uhvatiti svoj ritam. A ispalo je potpuno suprotno. Izgubili smo posjed, povukli se i nismo uspjeli napraviti pošten pritisak”, samokritičan je bio Messi.