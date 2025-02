Bivši Vatreni o potpisu za četvrtoligaša: ‘Napravio sam to iz zabave, a zaludilo je rumunjske medije’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Bivši Vatreni i nekadašnji igrač Bayerna Danijel Pranjić uskoro će zaigrati za ACS AXI Adunații-Copăceni, rumunjski klub iz četvrte lige.

Pranjića je na dolazak u klub nagovorio Alin Predescu, bivši nogometap Steaue, a bivši hrvatski reprezentativac je za Index.hr opisao kako je točno došlo do angažmana.

“Odlučio sam sa suprugom preseliti u Rumunjsku jer na trenerskom poslu ne znaš koliko ćeš biti vezan za jedno mjesto. Živimo u Bukureštu i imam nešto slobodnog vremena sad pa igram malonogometnu ligu. Tu je dosta prijatelja s kojima sam dijelio nogometne terene.

Zamolio me jedan od njih da dođem na jednu prijateljsku utakmicu i pristao sam. Nisam znao da se za to moram i registrirati. Ali učinio sam to, došao sam na utakmicu. Želim ostati fizički aktivan. Ne znam hoću li igrati i koliko.

Može se dogoditi da sutra dobijem trenerski angažman pa neću moći igrati. Više je to druženje s prijateljima, nije pokušaj povratka nekoj nogometnoj karijeri”, rekao je i otkrio što ga je posebno iznenadilo:

“Malonogometnu ligu igramo u Rumunjskoj. Na visokoj je razini i igram ju već dulje vrijeme. A veliki nogomet ću odigrati sigurno par utakmica. Zanima me na kojoj sam razini. Nisam ga igrao već 4-5 godina. Bit će zanimljivo vidjeti mogu li trčati 10-15 minuta ili ne mogu. Nevjerojatno mi je da je taj moj ‘transfer’ prenijela svaka televizija u Rumunjskoj.

Popraćeno je kao da su napravili najveći transfer u povijesti u Rumunjskoj. Nevjerojatno. Ipak imam 43 godine. Ljudima je to valjda zanimljivo, a napravilo mi je nevjerojatan PR. Spojio sam ugodno s korisnim”.