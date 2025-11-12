Varaždinski Korzo pretvoren u tenisko igralište, druženje s tenisačicama uoči BJK Cupa

Podijeli :

Mario Ćužić/HTS

U varaždinskoj Areni će se od 14. do 16. studenoga igrati međunarodni kvalifikacijski teniski turnir Billie Jean King Cup na kojem će nastupiti ženske reprezentacije Hrvatske, Češke i Kolumbije, a uoči turnira, hrvatske su se tenisačice u srijedu predstavile na Korzu.

Grad Varaždin je u suradnji s Hrvatskim teniskim savezom organizirao događaj ‘Tenis na korzu – upoznaj žensku tenisku reprezentaciju Hrvatske‘, na kojem su naše reprezentativke odigrale nekoliko simboličnih poena s predstavnicima Grada Varaždina i Varaždinske županije, kao i sa zainteresiranim građanima.

“Ovo je tek drugi put u zadnjih dvadesetak godina da ženska teniska reprezentacija igra u Hrvatskoj i mi smo vrlo sretni što je to u Varaždinu”, rekao je gradonačelnik Neven Bosilj na prijemu koji su zajednički organizirali Grad Varaždin i Varaždinska županija.

Uz njih, u organizaciji i sufinanciranju turnira sudjeluju Grad Čakovec i Međimurska županija, pa je prijemu nazočio i međimurski župan Matija Posavec.

“Veliko je zadovoljstvo biti danas ovdje s ovakvim imenima, igračicama, igračima i trenerima u organizaciji jednog velikog sportskog događaja kojim pokazujemo da je sjever Hrvatske doista regija koja itekako živi sa sportom i za sport”, izjavio je Posavec.

U hrvatskoj su reprezentaciji Antonia Ružić, Petra Marčinko, Lea Bošković, Jana Fett i Tara Würth, a izbornik Marin Bradarić izrazio je zadovoljstvo što će nakon dviju uzastopnih kvalifikacija u Litvi konačno igrati kod kuće.

“To nam je bila velika želja. Hvala Hrvatskom teniskom savezu i Gradu Varaždinu što su nam priuštili ovakve divne uvjete. Pripremamo se maksimalno i u jednoj teškoj skupini protiv Kolumbije i Češke, koja je možda jedna od najjačih reprezentacija svijeta, mi smo spremni, dat ćemo sve od sebe i vjerujemo u prolaz”, poručio je Bradarić.