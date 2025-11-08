Ribakina porazila Sabaljenku za naslov završnog turnira u Rijadu

Podijeli :

Guliver Image

Najbolja kazahstanska tenisačica Jelena Ribakina (WTA - 6.) posljednja je uspjela izboriti nastup na WTA Finalu u Rijadu, a u subotu je po prvi put u karijeri postala pobjednica završnog turnira osam najboljih igračica u sezoni svladavši u finalu svjetski "broj 1", Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku sa 6-3, 7-6 (0).

Bio je to njihov 14. međusobni dvoboj u kojem je Ribakina došla do šeste pobjede. Treći put su se našle u finalu. Sabaljenka je slavila kad su se borile za naslov pobjednice na Australian Openu 2023., dok je Ribakina godinu dana poslije osvojila trofej u Brisbaneu.

Ovo je bio meč s najvećom novčanom nagradom u igri, jer su obje do finala došle neporažene.

Tako je Ribakina svojim prvim trijumfom na WTA Finalu za 11. naslov u karijeri osvojila 5.235.000 američkih dolara, dok je Sabaljenki ostalo 2.695.000 USD, čime je postavila novi godišnji rekord WTA Toura u zaradi od turnirskih nagrada premašivši svotu koju je 2013. zaradila Serena Williams (12.385.572 USD).

Desetu godinu zaredom WTA Finale je dobilo novu pobjednicu.

Ribakina će godinu završiti na petom mjestu, a Sabaljenka je već prije početka turnira primila nagradu kao “broj 1” na kraju 2025.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.