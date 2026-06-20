Pratite na SK: Za titulu u Nottinghamu borit će se Bouzkova i Navarro

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Mike Frey-USA TODAY Sports via Guliver Image

Češka tenisačica Marie Bouzkova i Amerikanka Emma Navarro, četvrta i treća nositeljica, igrat će u finalu travnatog WTA 250 turnira kojem je domaćin Nottingham.

U češkom polufinalu Bouzkova je vrlo lako pobijedila Karolinu Pliškovu sa 6-4, 6-1, dok je tek nešto teže put prema finalnom ogledu prevalila Navarro koja je bila bolja od Švicarke Viktorije Golubic sa 7-6(5), 6-2.

U finalu će 27-godišnja Bouzkova tražiti četvrtu WTA titulu u karijeri. Prve dvije je osvojila u rodnom Pragu, 2022. i 2025., dok je ove godine osvojila turnir u Bogoti.

Dvije godine mlađa Navarro također iza sebe ima tri trofeja na WTA turnirima, slavila je 2024. u Hobartu, 2025. u Meridi i ove godine u Strasbourgu.