VIDEO / Đokovića pitali kako je pobijedio maratonski meč: ‘S reketom i s puno srčanosti’

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Novak Đoković odigrao je nevjerojatni maratonski meč od više od pet sati provedenih na terenu protiv Felixa Auger-Aliassimea. Nakon nevjerojatne bitke slaivo je s 3-2 u setovima i izborio polufinale Wimbledona gdje će igrati protiv Jannika Sinnera. Nakon susreta je Đoković glasno proslavio pobjedu, a onda je morao i dati umornu izjavu nakon meča u pozitivnom tonu. Na početku je odmah bacio i šalu jer je na pitanje "kako je pobijedio" odgovorio s "reketom i s mnogo srčanosti". Nakon toga se dotaknuo i meča te je rekao svojoj djeci da nakon četvrtog sata meča idu spavati. Nisu ga poslušali, a na to je rekao da mu je drago jer mu je ovo bio jedan od najbolje odigranih mečeva u Wimbledonu. Istaknuo je kako želi što kraći intervju jer je ostao bez energije.

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