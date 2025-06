Tko će od Hrvata najviše zasjati na ovogodišnjem Wimbledonu

Podijeli :

AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver

Wimbledon je oduvijek za Hrvatsku bio poseban turnir. Nerijetko su Hrvati na njemu ostvarivali dobre rezultate te čak i podizali pobjednički pehar. Svi se sjećamo Gorana Ivaniševića i njegovih finala, a posebno onog iz 2001. godine. Posljednji gem tog meča većina ljubitelja tenisa, a možda i samo ljubitelja sporta u Hrvatskoj, zna napamet.

Pripremio: Rafael Spajić

U wimbledonsku povijest upisali su se mnogi, Mirjana Lučić-Baroni igrala je finala mixa 1998., Mate Pavić je osvojio juniorske parove 2011., Ivan Dodig zapeo je u finalu 2013. godine, isto tako i Pavić 2017. godine. Ta 2017. bila je posebna za Hrvatsku jer je te godine u finalu bio i Marin Čilić.

Niz poraza prekinuli su Pavić i Nikola Mektić u olimpijskoj 2021. godini da bi u 2022. skoro učinili nemoguće u finalu u kojem je Splićanin, bez hiperbole, igrao samo s jednom rukom. Te godine smo dobili i juniorskog pobjednika Milija Poljička. Wimbledonsku dominaciju Pavić je zaokružio 2023. kada je osvojio mix i tako kompletirao sve titule u parovima na najstarijem turniru na svijetu.

Ove godine možda nemamo toliko jake adute kao nekada, ali imat će se zbog čega zavaliti u fotelju kako bi se gledalo udaranje loptice po londonskom zelenom travnjaku, a nadamo se da ćemo naše gledati kad zelena boja izblijedi.

U singlu krećemo s tri aduta

Ime Marin Čilić dugo se nije čulo u glavnom ždrijebu Wimbledona. Već četiri godine čekamo da se nekadašnji finalist Wimbledona vrati na svoju omiljenu podlogu. Tada je Čilić u trećem kolu propustio vodstvo od 2-0 u setovima protiv Danila Medvjedeva i dojam je da se te godine moglo nešto više jer je u tom dijelu ždrijeba bio Roger Federer koji je zaključio svoju karijeru porazom od Huberta Hurkacza.

Kod Čilića nikada ne znate što očekivati jer je u stanju prošetati se do finala 2017., a isto tako je sposoban prokockati 2-0 protiv Guida Pelle. Ove godine ga u prvom kolu čeka Raphael Collignon, igrač bez ijednog nastupa na travi ove sezone, a ako slavi u tom meču će ići najvjerojatnije na Jacka Drapera.

Čilić za SK nakon nove titule: Uživat ću u Wimbledonu jer tko zna koliko će ih još biti

Britanac je jedan od glavnih favorita za osvajanje turnira, ali ne smijemo zaboraviti kako snažni serveri ne prolaze najbolje protiv Čilićevog returna. Isto tako, pritisak britanske publike prema svojim ljubimcima zna otežati posao.

Kod žena tu imamo lanjsku polufinalisticu Donnu Vekić. Ona ovu travnatu sezonu nije odradila na najboljoj razini te je u Bad Homburgu ispala u drugom kolu. Ipak, u Wimbledonu Osječanka uživa, a dobila je i povoljan ždrijeb.

Na otvaranju je čeka Kimberly Birrell da bi u drugom, ako prođe Australku, igrala protiv pobjednice meča između Clare Bucse i Ance Alexije Todoni. Moguće treće kolo donijelo bi joj reprizu osmine finala iz prošle godine s Paulom Badosom, ali to samo ako Španjolki leđa dopuste da igra tenis na svojoj razini.

S obzirom na to da je ždrijeb povoljan četvrto kolo trebalo bi biti moguće, a tamo bi je čekala Madison Keys, njezin kriptonit. Ove sezone igrale su u Indian Wellsu i Madridu, Mastersima gdje je Donna igrala svoje najbolje turnire u karijeri na toj seriji, ali oba puta ju je Amerikanka svladala. Na travi još nikad nisu igrale, a tu je Vekić najjača pa bi se mogla potkrasti jedna velika pobjeda.

Druga naša tenisačica je Petra Martić koja je u kvalifikacijama preživjela pravu dramu prije prolaska u svoj osmi uzastopni glavni ždrijeb Wimbledona. Maddison Inglis je protiv nje imala tri meč-lopte, a u trećem kolu je opasno prijetila i Panna Udvardy. Ipak je to Dućanka riješila na pravi način te je prošla u glavni ždrijeb.

S obzirom na to da je kvalifikantica, ždrijeb u prvom kolu joj je bio naklonjen koliko je mogao biti. Martić će igrati protiv “kolegice” iz kvalifikacija Diane Parry. Dosad je s Francuskinjom igrala tek jednom i to baš na Wimbledonu prije dvije godine. Martić je tada slavila s 2-1 u setovima i to nakon gubitka prve dionice. Slavlje u prvom kolu ove godine bi joj donijelo susret s Dianom Šnajder, 12. tenisačicom svijeta.

Tko će do drugog Wimbledona, Pavić ili Mektić?

Hrvatska i u parovima ima tri svoja predstavnika. Mate Pavić i Nikola Mektić imaju svoje standardne partnere, Marcela Arevala i Michaela Venusa dok će Ivan Dodig na svom drugom uzastopnom Grand Slamu igrati s malo manje poznatim Orlandom Luzom.

Iako je na ovogodišnjoj travnatoj sezoni prvi par svijeta zaustavljen u svom drugom meču u Queen’s Clubu, Pavić i Arevalo imaju se čemu nadati. Igra parova na Grand Slamovima drugačija je jer nema odlučujućeg poena na izjednačenju te se treći set ne igra super, odnosno meč tie-break. To pogoduje favoritima kao što su Pavić i Arevalo.

U prvom kolu će hrvatsko-salvadorski par igrati protiv “single” kombinacije sastavljene od Roberta Carballesa Baene i Lasla Đerea da bi ih u drugom čekala ista takva kombinacija. Riječ je o Tomašu Machaču i Jakubu Menšiku ili o španjolskoj kombinaciji Jaume Munar / Pedro Martinez. Prvi “pravi” parovi trebali bi doći u trećem kolu kad im na megdan mogu doći Matthew Ebden i John Peers.

Što se tiče Mektića i Venusa, oni su imali nešto bolju pripremu za travnatu sezonu te su na turniru u Londonu igrali i finale gdje su ih porazili Lloyd Glasspool i Julian Cash. Prvo kolo Wimbledona ne bi im trebalo predstavljati probleme jer ih čekaju domaći igrači s pozivnicom Lui Maxted i Connor Thomson. O karakteristikama Maxteda mogu se posavjetovati s Bornom Gojom koji ga je pobijedio u kvalifikacijama Ilkleyja.

Pobjeda u prvom kolu mogla bi donijeti i hrvatski okršaj jer u drugoj fazi natjecanja idu na pobjednike meča između parova Dodig / Luz i Rafael Matos / Marcelo Melo. Te dvije kombinacije srele su se u nedavno održanom turniru na Mallorci, a s 2-0 u setovima slavili su Brazilci.

Ako oba Hrvata slave, osmina finala će biti zagarantirana za hrvatske predstavnike te će samo jedna pobjeda nakon tog susreta biti garancija da Hrvatska u polufinalu ima svog “konja za trku”. Naime, u istom dijelu ždrijeba je i Pavić s kojim se mogu sresti u četvrtfinalu.

U ženskim parovima nemamo predstavnica, a što se tiče mixa, ždrijeb će biti obavljen drugog srpnja.

Na Wimbledonu ove godine možemo gledati dvojicu Ivaniševića

Postoji mala vjerojatnost da se dogodi, ali obitelj Ivanišević mogla bi imati dvojicu predstavnika na ovogodišnjem turniru u All England Clubu. Goran Ivanišević trenira Stefanosa Tsitsipasa koji u prvom kolu igra s Valentinom Royerom dok njegov sin Emanuel vreba mjesto u juniorskim kvalifikacijama.

17-godišnjak je trenutačno 23. alternativa za kvalifikacije, a ždrijeb se održava drugog srpnja pa bi se čudo trebalo dogoditi da Emanuel uđe u turnir, ali znala su se i veća čuda događati kad je u pitanju prezime Ivanišević.

Službeni raspored još nije izašao, ali svoj turnir bi Vekić trebala započeti u ponedjeljak, Čilić u utorak te parovi u srijedu.