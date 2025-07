SK1 od 17:00 ALCARAZ – SINNER Poslastica i teniski spektakl u finalu Wimbledona

Podijeli :

Guliver

Jannik Sinner, trenutačno najbolji tenisač na svijetu, i Carlos Alcaraz, koji zauzima drugo mjesto na ATP listi, odigrat će meč za titulu pobjednika Wimbledona danas u 17 sati. Spektakl i reprizu finala Roland Garrosa pratite na SK1, a tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

Sinner i Alcaraz zajednički su osvojili sedam od posljednjih osam Grand Slam titula u pojedinačnoj konkurenciji, dok je jedini preostali prošlogodišnji US Open pripao Novaku Đokoviću. Od početka 2024. godine pa do danas, njih dvojica su ravnomjerno podijelili šest Grand Slam trofeja. Sinner je dvaput slavio na Australian Openu i osvojio US Open, dok je Alcaraz dva puta bio prvak Roland Garrosa i jednom Wimbledona.

Ukupno su igrali 12 puta. Osam puta je slavio Alcaraz, četiri puta Sinner. U finalima je omjer 3-1 za Alcaraza.