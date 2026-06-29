VIDEO / Prižmić na čudan način izgubio poen pa se ‘svađao’ s tehnologijom na Wimbledonu

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Dino Prižmić je u ponedjeljak debitirao u glavnom ždrijebu Wimbledona gdje mu je protivnik bio Australac Adam Walton. Bio je to izjednačen meč pa su i tenzije bile povišene. To se osjetilo u četvrtom setu kada je Splićanin jednu lopticu pustio misleći da ide u aut. Automatska tehnologija koja prosuđuje je loptica bila dobra ili ne, nije se oglasila i poen je pripao Waltonu za 30-15. Prižmić se odmah uputio u raspravu s glavnom sutkinjom, a nije vjerovao ni tehnologiji koja je na semaforu u Londonu pokazala gdje je pala loptica. Splićanin je bio uvjeren da to nije pravi trag, ali je ubrzo odustao od rasprave i na kraju osvojio tri poena u nizu za break. U prijenosu ipak nismo vidjeli ponovljenu snimku tog udarca pa ne možemo sa sigurnošću reći je li hrvatski tenisač bio u pravu ili je tehnologija ipak pokazala svoju pouzdanost.

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