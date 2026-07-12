VIDEO / Karačić iznenadio Čilića: ‘Operirao sam rame zbog tenisa’

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Uoči početka središnjeg programa četvrtog izdanja humanitarno-sportskog turnira Gem Set Hrvatska u Karlovcu, za Sport Klub su govorili organizator Marin Čilić i hrvatski rukometaš Igor Karačić.

Na Vunskom polju okupilo se više od dvadeset olimpijaca, svjetskih i europskih medaljaša te brojni bivši i aktualni hrvatski reprezentativci koji će kroz ovaj događaj spojiti sport, zabavu i humanitarnu misiju Zaklade Marin Čilić.

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Turnir se održava u sklopu Karlovačkih ljetnih dana, a osim sportskog spektakla ima i važnu društvenu ulogu jer će obnovljeni sportski prostor nakon završetka događaja ostati na raspolaganju građanima Karlovca.

Posebno zanimljivu priču otkrio je Igor Karačić, koji je Čiliću priznao da je prije 13 godina morao operirati rame – upravo zbog tenisa. Ta je informacija iznenadila proslavljenog hrvatskog tenisača, ali i izazvala osmijeh tijekom razgovora s našom Dorom Jagodić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.