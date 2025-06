VIDEO / Kakva dominacija Ružić: 59. tenisačicu ostavila na 4 gema i upisala prvu WTA pobjedu na travi

Podijeli :

Antonia Ružić ovaj tjedan igra na WTA 250 turniru u Nottinghamu gdje je izborila svoj prvi nastup u glavnom ždrijebu nekog WTA turnira na travi. Premijerni nastup za Orehovčanku je bio kao iz snova jer je slavila protiv Lucije Bronzetti sa 6:0, 6:4.

U kvalifikacijama je upisala pobjede protiv Varvare Lepchenko i Olivije Gadecki te je igrala protiv Talijanke koja se ne snalazi na travi najbolje. Iskoristila je to Ružić odmah na početku je prvi set osvojila bez izgubljenog gema.

U drugom setu je Ružić mogla doći do osmog gema u nizu, ali nije iskoristila nekoliko break prilika i Bronzetti je s tri gema u nizu došla do prednosti u drugoj dionici. Ipak, Ružić potom radi svoju seriju i dolazi do novog vodstva od 4:3. Tada obje tenisačice čuvaju svoje servise do 5:4 za Ružić kada dolazi do meč-lopte koju i koristi za prvu WTA pobjedu na travi.

Za prolaz u četvrtfinale igrat će protiv Dajane Jastremske.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.