Vekić u lošem meču završila nastup na US Openu, čeka je velik pad na WTA listi

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver Images

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić nije uspjela iznenaditi Coco Gauff u drugom kolu US Opena.

Neuvjerljivu ljetnu američku turneju Donna Vekić zaključila je trećim porazom u pet mečeva. Iako je prošle godine na Olimpijskim igrama u Parizu porazila Coco Gauff, ovaj put u drugom kolu US Opena nije ponovila taj podvig.

Amerikanka i dvostruka osvajačica Grand Slama pobijedila je 7:6 (5), 6:2 za sat i 40 minuta igre.

Ključan je bio prvi set u kojem je Vekić imala servis kod 5:4 i 6:5, iako je baš kod 6:5 zatražila liječnički time-out zbog problema s rukom. Gauff je izborila tie-break u kojem je bila bolja sa 7-5, a u drugom setu Donna praktički nije imala šanse.

Generalno je to bio kvalitativno dosta skroman meč s obje strane, pogotovo Vekić koja je imala 12 winnera, čak 36 neprisiljenih pogrešaka i deset dvostrukih pogrešaka, uz samo 49% prvog servisa.

Nakon posljednjeg Grand Slama sezone Donna je ove godine na omjeru pobjeda i poraza 12-20, što je značajan podbačaj u odnosu na lani kada je osvojila olimpijsko srebro i igrala polufinale Wimbledona te u siječnju ove godine dohvatila najbolji renking karijere (17. mjesto). Na novoj WTA listi past će upravo 17 mjesta, na 66.

Gauff, koja je osvojila US Open 2023., u sljedećoj će rundi igrati protiv Magdalene Frech iz Poljske.