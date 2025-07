Marin Čilić izgubio od Flavija Cobollija u osmini finala Wimbledona

Marin Čilić nije uspio po šesti put ući u četvrtfinale Wimbledona, jer se Talijan Flavio Cobolli i u njihovom trećem međusobnom dvoboju pokazao nerješivom enigmom za hrvatskog tenisača te ga pobijedio sa 6:4, 6:4, 6:7 (4), 7:6 (3) nakon tri sata i 25 minuta borbe.

Čilićev ulazak u meč nije bio obećavajući, jer je već nakon četiri gema nakupio osam neiznuđenih pogrešaka, što se na kraju pokazalo i presudnim za ishod prve dionice meča. U trećem gemu je spasio jednu ‘break’-loptu, ali je u petom pokleknuo. Cobolli je stečenu prednost lakoćom zadržao, jer je Marin u prvom setu uspio osvojiti svega četiri poena na reternu.

Druga dionica meča donijela je nadu u preokret. Čilić je lakoćom osvojio prvi gem na servisu, a onda došao do prve prilike za ‘break’, nakon dvije uzastopne neiznuđene pogreške suparnika. No, kad je trebao realizirati iznenadnu priliku, Marin je pomogao Cobolliju promašenim bekendom.

To će se pokazati prekretnicom u drugom setu. Naime, to je bio prvi od 19 uzastopnih poena koje je 23-godišnji Talijan osvojio na početnom udarcu nakon što je morao spašavati ‘break’-loptu. Takva lakoća osvajanja servis-gemova omogućila mu je da može preuzeti i veći rizik kad je Čilić bio na početnom udarcu.

Talijanu se to isplatilo u sedmom gemu u kojem je hrvatski tenisač imao 40-0, ali je uspio izgubiti sljedećih pet poena, a time i servis po drugi put u meču. Povratka više nije bilo. Nakon 72 minute dvoboja, 24. tenisač svijeta došao je na jedan set od plasmana u svoje prvo četvrtfinale na Grand Slam turnirima, ostavljajući 13 godina starijem suparniku da po deveti put u karijeri pokuša nadoknaditi zaostatak od dva seta.

Tek tada je Čilić počeo pronalaziti način kako konstantno stvarati pritisak kad je Cobolli bio na početnom udarcu. Nažalost, u situacijama kad je trebao doći do prilike za ‘break’, Marin je i dalje previše griješio. Do 5-5 je na početnom udarcu je imao samo jedan krizan gem, kod 3-3, kad je Cobolli imao 15-30, ali je Čilić nanizao tri poena i riješio problem. U 11. gemu je Marin izvukao 0-30 i trebao čak četiri gem-lopte za vodstvo 6-5, ali nije dopustio Cobolliju da dođe do prilike za ‘break’.

I onda se ukazala prilika za početak preokreta. Tri set-lopte imao je Čilić u 12. gemu. Na prve dvije nije dobio pravu priliku, a na treću je ušao u izmjenu i kad je dobio loptu na forhendu po sredini terena, poslao ju je u mrežu. Dva poena poslije, Cobolli je odveo set u ‘tie-break’.

Čilić je izgubio prvi poen na servisu, ali je odmah vratio zaostatak u sljedećem poenu. Odličnim reternom je došao i do prednost 4-2. U sljedeća dva poena Marin je sve pripremio, ‘izbacio’ Cobollija iz terena, ali je oba puta promašio forhende i vratio Talijana u igru. No, nije dopustio da ga ti promašaji izbace iz takta. Osvojio je sljedeća dva poena igrajući agresivno i precizno, ponovno došao do set-lopte, a onda je dočekao i Cobollijevu dvostruku pogrešku.

Čilić je tako osvojio prvi set u mečevima s Cobollijem, a za 23-godišnjeg Talijana to je bio prvi izgubljen set na ovogodišnjem Wimbledonu. Treći set je trajao gotovo jednako dugo kao i prva dva, ali je Čilić u njemu konačno pokazao da se ima čime suprotstaviti Cobolliju.

Ipak, Talijan je u četvrtom setu prvi imao priliku doći do prednosti. Čilić je s tri neiznuđene pogreške darovao Cobolliju dvije prilike za ‘break’ (15-40). No, Talijan je obje propustio, kao i treću, dva poena poslije.

Čilić je svoju priliku dočekao u sedmom gemu. I Cobolli je izvukao 15-40, potom spasio i jednu prednost, ali je Marin došao i do četvrte prilike za ‘break’. Dugim, čvrstim i preciznim loptama je lomio Cobollijevu obranu, a onda ga prisilio na pogrešku i nakon tri sata borbe došao do prvog ‘breaka’ u meču.

Nažalost, Čilićeva prednost nije dugo potrajala. Cobolli je odigrao odličan gem na reternu, došao do 30-40 i sjajnim bekendom izjednačio na 4-4. Osvojio je Talijan i sljedeći servis-gem bez izgubljenog poena te natjerao Marina na servis za ostanak u meču. Čilić je bez problema izdržao rezultatski pritisak i bez izgubljenog poena izjednačio na 5-5.

Nakon što je Cobolli nadoknadio 15-30 u sljedećeg gemu, Čilić je po drugi put morao servirati za produžetak nade u preokret. Talijan je kod 30-30 došao na dva poena od pobjede, ali je Čilić osvojio sljedeća dva poena ‘servis-winnerom’ i asom te izborio još jedan ‘tie-break’.

Poveo je Marin 2-0, ali je od sljedećih osam poena osvojio još samo jedan. S četiri promašena forhenda pomogao je suparniku da dođe do pobjede i svog najvećeg rezultata na Grand Slam turnirima.

“Sanjao sam biti ovdje, ne mogu vam opisati što osjećam. Marin je legenda našeg sporta, bila je čast dijeliti teren s njim. Sad se moram dobro odmoriti za četrvrtfinale”, rekao je 23-godišnji Talijan nakon dvoboja.

Čiliću će plasman u osminu finala Wimbledona donijeti skok od dvadesetak mjesta na ATP ljestvici, na kojoj će za tjedan dana biti rangiran oko 65. pozicije, preskočiti Bornu Ćorića i ponovno biti hrvatski “broj 1“.