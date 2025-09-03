Đoković: Da budem iskren, ne znam kako sam uspio

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver Images

Nakon što je stigao do svog 53. polufinala Grand Slama, Novak Đoković rekao je da nije zadovoljan razinom svoje igre u četvrtfinalu, a osvrnuo se i na polufinale US Opena s Carlosom Alcarazom.

Đoković se plasirao u 14. polufinale US Opena pobijedivši Taylora Fritza 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Prvo je ovo izjavio nakon meča na terenu:

“Da budem iskren, ne znam kako sam uspio na kraju. Nevjerojatno neizvjestan meč, imao sam sreće spasiti sve te break lopte u drugom setu, mislim da je on bio bolji u većem dijelu drugog i trećeg seta. Posljednji gem nije bio za one sa slabim živcima, nije zaslužio završiti s duplom“, istaknuo je Đoković.

A onda je bio još detaljniji na press konferenciji.

“Bio je bolji igrač u drugom i trećem setu. U drugom setu sam se nekako izvukao iz nevolje. Servirao sam za set, dobio break, dobio rebro-break… Po mojim standardima, ne mislim da sam dobro igrao. Nisam osjećao lopticu kao u prethodne dvije runde. Ako dopustite Tayloru da diktira ritam, on kažnjava forhendom, stoji blizu linije. Pokušavao sam ostati u izmjeni, natjerati ga da igra. Nije puno udarao prvi servis u prva dva seta, onda je podigao taj postotak i bilo mi je teško biti konkurentan u njegovim gemovima“, analizirao je Đoković meč i dodao:

POVEZANO Đoković rastužio Amerikance, izjednačio Connorsa i izaziva Alcaraza u polufinalu US Opena

“U četvrtom setu sam dobro servirao, malo sam izlazio na mrežu i strpljivo čekao svoju priliku. Čekao sam taj gem, na kraju mi ​​je poklonio duplom, a na prethodne dvije meč lopte bio sam konzervativan, nisam riskirao, ali sam čekao njegovu pogrešku. Bio je to jedan od onih dana kada je glavna stvar borba i srce, to mi je sada donijelo pobjedu.”

U petak se Novak u polufinalu suočava s Carlosom Alcarazom, s kojim ima pozitivan omjer (5-3).

“Vidjet ćemo za dva dana kako se osjećam. Puno mi pomaže što imam dva dana odmora. Trenutno se ne osjećam baš svježe, ali vidjet ćemo.”

Novak je također igrao u polufinalu na prethodna tri Slama, ali u Australiji je izgubio od Zvereva, dok je na Wimbledonu sa Sinnerom bio vidno ozlijeđen.

“Sigurno neće biti lakše. Idem dan po dan, da se brinem o svom tijelu. Pokušat ću se opustiti i oporaviti, to je ključno za mene kako bih mogao biti spreman za pet setova s ​​Carlosom, ako bude potrebno. Stvarno bih volio biti spreman. Volim takve mečeve, na najvećoj pozornici. Nisam siguran kako će se tijelo osjećati, ali dat ću sve od sebe da budem spreman. Bit će puno trčanja, neće biti puno kratkih poena, to je sigurno.”

Put do 25. naslova najvjerojatnije će prvo biti Alcaraz, pa Sinner.

“Ne trebamo trošiti riječi na Alcaraza i Sinnera, svi očekuju to finale, a ja ću pokušati većini ljudi poremetiti planove. Vidjet ćemo. Sinner još mora pobijediti u dva meča da bi došao do finala, ali definitivno ovdje igraju najbolje, dominantni su. Ne idem s bijelom zastavom, nitko ne ide, pogotovo ne ja. Opet sam u polufinalu slama, najkonstantniji sam na slamovima. Imam još jednu priliku, nadam se da ću biti dovoljno spreman i da igram najbolje što mogu kako bih držao korak s Carlosom”, zaključio je Novak.