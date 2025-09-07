Alcaraz porazio Sinnera u finalu US Opena i vratio ‘broj jedan’ u svoje ruke!

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz osvojio je US Open, u novom obračunu protiv velikog rivala, talijanskog igrača Jannika Sinnera, Španjolac je ove nedjelje u New Yorku slavio sa 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Ne samo da je 22-godišnji Alcaraz slavio na novom Grand Slam turniru već je od dvije godine starijeg Sinnera preuzeo prvo mjesto na ATP ljestvici s ovom pobjedom.

Alcaraz je osvojio šesti Grand Slam trofej u karijeri, a niz je započeo upravo na US Openu gdje je slavio 2022. godine. Između dva US Open trofeja po dva puta je osvajao Roland Garros 2024. i 2025. te Wimbledon 2023. i 2024. godine.

Sinner je ostao na četiri trofeja, a stao je i njegov niz pobjeda na tvrdim podlogama Grand Slam turnira. Osvojio je Australian Open 2024. i 2025. te US Open 2024. godine. Uz to ima trofej s nedavnog Wimbledona gdje je u finalu svladao upravo španjolskog tenisača.

U međusobnim susretima Alcaraz sada ima 10-5 protiv Talijana, a još je važnije da je dobio čak sedam od posljednjih osam mečeva protiv Sinnera. Njih su dvojica u New Yorku odigrali treće uzastopno finale na Grand Slam turnirima, a ove godine Alcaraz je još protiv Talijana slavio u nevjerojatnom finalu Roland Garrosa.

Od prvog poena finala Alcaraz je djelovao gotovo savršeno. Igrao je Španjolac žestoko i precizno, nerijetko i teniski čudesno kako je samo njemu svojstveno. Odmah na startu je došao do breaka i poveo 2-0, a potom je u nastavku prvog seta još jednom oduzeo servis Talijanu za 6-2.

Spektakularno finale dobilo je novu dimenziju od početka drugog seta jer je tada na sjajnu Alacarzovu igru počeo parirati Sinner. Od 1-1 je Sinner pobjegao na 4-1 te do kraja zadržao break prednosti za izjednačenje u setovima.

Situacija se opet okrenula početkom trećeg seta kada je Alacaraz ponovno žestoko napadao sa svih pozicija. Munjevito je odjurio do 5-0 i za samo pola sata dobio treći set za vodstvo 2-1.

Početkom četvrte dionice Sinner je zaustavio nalet Španjolca, ali i dalje se osjećala Alcarazova dominacija. Španjolac je do ključnog breaka u tom setu došao kod 2-2, a potom je prvenstveno sjajnim servisom, ali i kompletnom igrom, čuvao prednost do kraja i nove velike pobjede.