Tsitsipas prijevremeno završio jednu od lošijih sezona u karijeri

Guliver Images

Prije vremena je grčki tenisač Stefanos Tsitsipas završio ovu sezonu te će kraj godine dočekati izvan kruga 30 najboljih svjetskih tenisača, po prvi puta nakon 2017. godine.

Nakon što se zbog ozljede povukao s dvoranskog ATP turnira u Beču, a potom i otkazao Masters 1000 turnir u Parizu koji je upravo u tijeku, Tsitsipas je odlučio i da neće nastupiti na skorašnjem ATP turniru u Ateni. Čak štoviše, zaključio je ovu godinu trenutačno 26. tenisač s ATP ljestvice kojem će uslijediti novi veliki pad na idućoj ljestvici, skoro za deset mjesta.

Poslije nastupa na US Openu Tsitsipas je nastupio tek u Davis Cupu i potom na egzibiciji Six Kings Slam. Drugu godinu zaredom Tsitsipas neće igrati na ATP Finalsu, turniru osmorice najboljih svjetskih tenisača.

U karijeri je 27-godišnji Tsitsipas osvojio 12 ATP naslova, a ove godine je slavio jedino u Dubaiju. To mu je bilo jedino finale ove godine. Dani kada je igrao finale Roland Garrosa 2021. i finale Australian Opena 2023. su prilično daleko, a očito će proći još vremena da najbolji grčki tenisač pronađe staru formu.

