Teniski spektakl na Bliskom istoku, pobjednik osvaja čak šest milijuna dolara!

Rijad će od 15. do 18. listopada biti domaćin drugog izdanja ekshibicijskog turnira Slam šest kraljeva na kojem će sudjelovati šest ponajboljih svjetskih tenisača današnjice.

Organizator je objavio ždrijeb turnira pa su tako na startu slobodni Španjolac Carlos Alcaraz i Srbin Novak Đoković. Prednost je Đoković ispred talijanskog tenisača Jannika Sinnera dobio zbog broja osvojenih Grand Slam turnira u karijeri.

Alcaraz u polufinalu čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Nijemac Alexander Zverev i Amerikanac Taylor Fritz, dok će Đoković igrati protiv pobjednika meča Sinnera i Grka Stefanosa Tsitsipasa.

Svakom je tenisaču za nastup zagarantirano milijun i pol američkih dolara, dok će ukupni pobjednik osvojiti čak šest milijuna američkih dolara.

Prošle godine, u premijernom izdanju, u finalu je Sinner sa 6-7(5), 6-3, 6-3 pobijedio Carlosa Alcaraza.