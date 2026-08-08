Majer predstavljen u AEK-u. Vlasnik kluba: ‘Imaš tigrove oči, jako si inteligentan’

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Ben Gal via Guliver Images

Lovro Majer krajem srpnja postao je novi igrač AEK-a iz Atene. Hrvatski reprezentativac potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine, čime je službeno zaključen njegov transfer iz Wolfsburga u grčki klub.

Wolfsburg će za Majera dobiti oko šest milijuna eura odštete, uz mogućnost dodatne zarade kroz bonuse vezane uz njegove nastupe i klupske rezultate. Hrvatski veznjak u Ateni bi trebao zarađivati oko dva milijuna eura neto godišnje, a dugoročni ugovor pokazuje koliko u AEK-u računaju na njega.

U videu koji je grčki klub objavio na društvenim mrežama Majeru je dobrodošlicu poželio vlasnik AEK-a Marios Iliopoulos.

“Lovro, dobro došao u Grčku. Ovo je fantastična zemlja, ali rekli su mi i da je Hrvatska jako lijepa. Ako me pozoveš dok si tamo, doći ću”, rekao je Iliopoulos.

Vlasnik AEK-a potom je objasnio koliko očekuje od hrvatskog veznjaka, koji je za reprezentaciju Hrvatske upisao 38 nastupa i postigao devet golova.

“Ti si za nas važan igrač. Dolaziš kao zamjena za također vrlo važnog igrača koji je dao srce i dušu za ovu momčad. Zato puno računamo na tebe. Ne zato što jednostavno želimo imati velika očekivanja, nego zato što vidimo da si talentiran igrač. Vjerujemo da ovoj momčadi možeš puno dati i da ćemo zajedno krenuti prema uspjehu u koji svi vjerujemo”, poručio je Iliopoulos.

Majer nije skrivao zadovoljstvo zbog dolaska u Atenu.

“Zaista sam sretan što sam ovdje, ovo je nevjerojatan klub. Sve se dogodilo jako brzo, u tri ili četiri dana. Jako sam zadovoljan svojom odlukom. Grčka je prekrasna zemlja, kao i Atena”, rekao je hrvatski nogometaš.

Majer će u AEK-u nositi dres s brojem 14, a odmah je istaknuo i ambicije s novim klubom.

“Jedan od razloga mog dolaska je želja da ponovimo uspjeh iz prošle sezone. Dat ću sve od sebe da igramo Ligu prvaka i zato sam iznimno motiviran”, poručio je Majer.

Na njegove riječi nadovezao se Iliopoulos, koji mu je uputio zanimljiv kompliment.

“Vidim ti to u očima. Kad sam bio mlad, imali smo izraz da netko ima ‘tigrove oči’. A ja to vidim u tvojim očima. Vrlo si inteligentna osoba”, zaključio je vlasnik AEK-a.

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