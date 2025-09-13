Tara Wurth osvojila prvu Challenger titulu u karijeri

Podijeli :

Domenico Cippitelli/ipa-agency via Guliver Images

Sjajan dan za hrvatski tenis, izuzev poraza u Davis Cupu, nastavila je Tara Wurth. Mlada Zagrepčanka je na Challengeru u San Sebastianu u paru Anastasjom Tihonovom sa 6:3, 6:0 bila bolja od Gabriele Lee i Elvine Kalieve. Tako je Wurth došla do svog prvog Challenger naslova u karijeri.

Parovi na Challenger turnirima za žene nerijetko su skraćeni pa je tako u Baskiji samo osam parova bilo prijavljeno. Wurth je dobila još jedan vjetar u leđa kada su joj protivnice predale bez borbe u četvrtfinalu.

Nakon toga su Ruskinja i Hrvatica slavile i u polufinalu, a onda su u finalu lakoćom slavile protiv američko-rumunjske kombinacije. Sa 6:3, 6:0 došle su do pobjede, a tako je Wurth osvojila svoj prvi Challenger naslov. Zagrepčanki je ovo ukupno osma titula u karijeri i ujedno najveća. Dosad je u pojedinačnoj konkurenciji, a i u parovima titule osvajala samo na ITF razini.