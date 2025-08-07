Švicarci pišu: Đoković od heroja do izdajnika i sluge

Podijeli :

Kin Cheung via Guliver

Novak Đoković u Srbiji slovi kao nacionalni junak, no nakon što je izrazio podršku studentskim prosvjedima, našao se na udaru režimskih medija i vlasti, iako je predsjednik Aleksandar Vučić suzdržan jer je svjestan njegove popularnosti.

Ovo piše švicarski dnevnik Tages-Anzeiger u tekstu o najboljem tenisaču u povijesti i aktualnim zbivanjima u Srbiji:

„Režimski mediji u Srbiji tvrde da je predsjednik Aleksandar Vučić sa svih strana okružen neprijateljima, a posljednji među njima je Novak Đoković. Već nekoliko tjedana Đoković, teniska zvijezda, postaje meta kampanje blaćenja u tim medijima.

Godinama je slavljen kao nacionalni heroj, odlikovan brojnim državnim priznanjima i uzdizan kao najveći ambasador i domoljub Srbije još od bitke protiv Turaka na Kosovu 1389. godine. No sada se ta nacionalna ikona u srpskim medijima prikazuje gotovo kao nacionalni izdajnik“, piše dnevnik.

Iako Đoković nije izravno kritizirao predsjednika Aleksandra Vučića, njegova podrška studentskim prosvjedima bila je dovoljan razlog da mediji u Srbiji prestanu izvještavati o njegovim uspjesima i jednostavno ga – ignoriraju, navodi Tages-Anzeiger.

Dnevnik piše kako se Đoković solidarizirao s djevojkom koju su, na pločniku, autom udarili režimski huligani, nakon čega je završila u bolnici.

„Nasilje nad studentima veliki je poraz srpskog društva“, izjavio je tada Đoković u Australiji.

Prema pisanju švicarskog dnevnika, mediji i pojedini političari u Srbiji odmah su reagirali, ustvrdivši da je njegovo ponašanje „sramotno“. Tako je nekadašnji patriot sada obilježen kao državni neprijatelj.

Na društvenim mrežama ga se, navodi list, također optužuje da je „sluga mračnih, antisrpskih sila“ i „plaćenik SAD-a, Velike Britanije i drugih vječnih neprijatelja“.

Dok mediji provode kampanju blaćenja Đokovića, predsjednik Vučić ostaje suzdržan – svjestan koliko je Đoković omiljen među narodom, što potvrđuju sve ankete.

„Napasti ga izravno ne bi se politički isplatilo. Među studentima se već pojavljuju prijedlozi da najuspješniji sportaš u povijesti Srbije na parlamentarnim izborima bude kandidat oporbe – dakle, protiv Vučića. No, novi izbori trenutno ne dolaze u obzir za nepopularnog šefa države“, zaključuje Tages-Anzeiger.