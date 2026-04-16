Španjolci nadigrali Mektića i Krajiceka na domaćem tlu u Barceloni

Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije se s Amerikancem Austinom Krajicekom uspio plasirati u četvrtfinale parova na ATP turniru u Barceloni, bolji od njih bili su domaći predstavnici Daniel Rincon i Oriol Roca Batalla sa 7-6 (5), 7-6 (2).
Nakon osvajanja turnira u Delray Beachu prije dva mjeseca, Mektić i Krajicek u sljedećih šest turnira ostali su na samo tri pobjede.
Kasnije u Barceloni igrat će i Mate Pavić koji će sa Salvadorcem Marcelom Arevalom igrati protiv Francuza Pierre-Huguesa Herberta i Talijana Andree Vavassorija.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!