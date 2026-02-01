Slovenija ima još jednu zvijezdu prezimena Šeško!

Podijeli :

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Žiga Šeško pobjednik je juniorskog Australian Opena. U finalu je 17-godišnji Hrastničanin na Rod Laver Areni rezultatom 4:6, 6:3 i 6:4 svladao Amerikanca Keatona Hancea te tako postao prvi Slovenac s pojedinačnom pobjedom na najprestižnijim turnirima u svijetu tenisa.

Dvoboj pod zatvorenim krovom središnjeg terena u Melbourne Parku (nap. ur.: organizator se na takav potez odlučio zbog snažnog vjetra) ponudio je niz Šeškovih atraktivnih udaraca.

Na valu pozitivne energije nakon slavlja u drugom setu, prvi nositelj juniorskog turnira odjurio je u odlučujući treći set i Amerikancu oduzeo servis već pri 1:1, no Hance se nije predao te je „breakom“ izjednačio na 3:3. Ipak, slavlje u taboru četvrtog nositelja bilo je kratkog vijeka, jer je Šeško već u sljedećem gemu uzeo servis bez izgubljenog poena i poveo s 4:3.

Među pobjednicima juniorskog Australian Opena kroz povijest su, između ostalih, teniski velikani poput Kena Rosewalla, Johna Newcombea, Stefana Edberga, Andyja Roddicka, Gaëla Monfilsa, Nicka Kyrgiosa, Alexandera Zvereva, Lorenza Musettija, a sada i Žiga Šeško. Nema što – doista birano društvo.