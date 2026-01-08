Skandal na meču Donne Vekić: Navijači nisu smjeli imati hrvatske zastave, dresove morali okrenuti naopako

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Neugodno iskustvo doživjeli su hrvatski navijači koji su došli podržati Donnu Vekić na turniru ASB Classic u Aucklandu.

Joseph Erceg, koji godinama posjećuje turnir, ispričao je kako su on i njegov prijatelj zaustavljeni na samom ulazu dok su išli na prvi meč Donne Vekić.

“Rekli su nam da je zabranjeno nositi sportske dresove te da moramo okrenuti hrvatske dresove naopako. Također su nam uzeli i nacionalne zastave”, izjavio je Erceg za New Zealand Herald.

Službene obavijesti nije bilo, a zaštitari su im kao razlog naveli navodnu novu politiku WTA, uvedenu nakon napada na plaži Bondi prošlog mjeseca.

“Mi smo samo obični navijači koji žele pokazati ljubav prema svojoj zemlji. Trenirke i dresovi su postali politički problem? Zašto? Nema logike. Nitko nas nije unaprijed upozorio”, rekao je Erceg.

Da sve bude još bizarnije, filipinski navijači koji su bodrili svoju tenisačicu Alexandru Ealu, bez problema mogli nositi sportske dresove i unositi zastave.

Organizatori ASB Classica izjavili su da ne postoji službena zabrana nošenja sportske odjeće, ali slučaj nisu mogli dalje komentirati jer ne postoji službeni zapis o incidentu. Erceg još nije podnio službenu žalbu, ali razmišlja o tome da se obrati direktoru turnira. WTA i zaštitarska tvrtka Executive Security Group još se nisu službeno oglasili o ovom incidentu.