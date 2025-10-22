Sjajni Dodig bolji od njemačkog talenta za prolaz u četvrtfinale Hamburga

Podijeli :

Foto: HTS / Mario Ćužić

U drugom kolu ATP Challengera u njemačkom Hamburgu Matej Dodig je upisao novu pobjedu. Njegov protivnik bio je mladi Nijemac Jamie Mackenzie, a Osječanin ga je porazio s 2-1 u setovima.

Prva dva gema prvog seta bila su izjednačena, ali potom je Dodig zaigrao znatno bolje te je osvojio sljedećih pet gemova. Tako je sa 6:1 osvojio prvi set.

No, u drugom setu je Mackenzie bolje zaigrao te je odjurio na 4:1, a potom i na 5:2. Ipak, Osječanin tada ponovno podiže razinu i s dva osvojena gema u nizu dovodi sebe u situaciju da na svom servisu poravna na 5:5. Uspio je to napraviti te se na kraju otišlo u tie-break. Tamo je ipak bio bolji mladi Nijemac sa 7-5 te je tako Mackenzie izborio set odluke.

U trećem setu je Dodig napravio break kod rezultata 3:2, a onda je do kraja meča tu prednost sigurno sačuvao. Na kraju je slavio sa 6:1, 6:7(5), 6:3 što mu je donijelo četvrtfinale Hamburga.

Tamo će igrati protiv najvećeg njemačkog talenta Justina Engela koji je ranije ove sezone izgubio sa 6:2, 6:2 od Dine Prižmića.