Sinner: Uspoređujete me s Đokovićem, ali on je u različitoj kategoriji

Podijeli :

xVCGx 111594383219 via Guliver

Što zbog sličnog stila igre i zbog izvrsnih rezultata, Jannik Sinner se često uspoređuje s Novakom Đokovićem. Nakon osvajanja titule u Pekingu, rekao je da to ne želi.

“Uvijek kažem da kada me uspoređujete s Novakom, on je u različitoj kategoriji kada uzmete u obzir sve što je osvojio”, skromno je rekao Talijan na konferenciji za novinare nakon trijumfa protiv Lerner Tiena sa 6:2, 6:2 u finalu.

POVEZANO VIDEO / Medvedev propustio čistu pobjedu u polufinalu Pekinga pa u trećem setu izvodio scene na terenu

“Ja sam samo 24-godišnjak koji pokušava igrati najbolje što može.”

Za Đokovića je Peking jedan od najboljih turnira u karijeri, osvojio je šest titula i nikada nije poražen.

“Znam da sam osvojio neke važne trofeje na početku karijere, ali vidjet ćemo koliko dugo mogu izdržati”, dodao je Sinner, sada drugi na svijetu, kojem se vraćaju šanse za povratak na vrh nakon odustajanja Carlosa Alcaraza s Mastersa u Šangaju. Još nije blizu, ali ako nastavi pobjeđivati, mogao bi uspjeti do kraja listopada.

“Ono što su Novak, Rafa i Roger napravili u 15 godina je zaista nevjerojatno. Novak je još uvijek na terenu, još uvijek igra nevjerojatan tenis. Stoga je najbolje pričekati i vidjeti.”

Sinner inzistira na tome da ne želi usporedbe s velikom trojkom.

“Ja to ne radim“, naglašava Jannik, koji je do sada sakupio četiri velika trofeja. Đoković ima 24, Nadal 22, a Federer 20.

“Ovdje sam da igram, ovdje sam da uživam. Također sam sretan što mogu reći da sam već dva puta pobijedio u Pekingu. Naravno, ako bude još titula, bit ću još sretniji, ali čak i ako ih ne bude, uvijek ću moći reći da sam dva puta osvojio China Open.”

Talijan se sada pridružuje Đokoviću i Nadalu kao jedini tenisači koji su više puta osvojili Peking. To je učinio 2023., a prošle godine je izgubio finale od Alcaraza.

Sada ga čeka Shanghai Masters, gdje će braniti naslov koji je osvojio protiv Đokovića u prošlogodišnjem finalu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.