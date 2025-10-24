Sinner bolji od Bublika za plasman u polufinale Beča

Podijeli :

xVCGx 111594383219 via Guliver

U četvrtfinalu ATP 500 turnira u Beču sreli su se Jannik Sinner i Alexander Bublik. Bio je to njihov četvrti meč ove sezone, a do treće pobjede došao je drugi igrač svijeta. Sinner je Kazahstanca porazio sa 6:4, 6:4.

U prvom setu se Bublik držao do 3:3 kada gubi servis i Sinner nakon toga lakoćom osvaja dva gema na svom servisu za 6:4 u prvoj dionici. U drugom setu Bublik je pokleknuo kod 2:2, a kao i u prvom setu, Sinner je bio siguran na početnom udarcu te je sa 6:4, 6:4 upisao pobjedu.

Plasirao se tako u polufinale gdje ga čeka Australac Alex de Minaur protiv kojega ima omjer 11-0 u pobjedama. De Minaur je u tih 11 mečeva uspio osvojiti samo jedan set.