Senzacija u Cinncinatiju: Sabalenka šokantno ispala, Ribakinoj se smiješi broj 1

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka ispala je s WTA 1000 turnira u Cincinnatiju u četvrtom kolu od Čehinje Sare Bejlek 7:6 (9/7), 6:4.
Bjeloruskinja, koja je u prethodnom kolu lako pobijedila Kineskinju Wang Xinyu, nije mogla pronaći svoju igru protiv 35. igračice na svijetu. Sabalenka je vodila 5:1 u tie-breaku prvog seta, a imala je i vodstvo od 4:1 u drugom setu, ali je Čehinja briljirala u završnicama setova.
“Bez riječi sam… Nevjerojatno je”, rekla je Bejlek nakon što je osigurala svoju prvu pobjedu protiv igračice iz top 10. U četvrtfinalu će se suočiti s Amerikankom Madison Keys.
Ovo je još jedan udarac za Sabalenku dok se približava US Openu, koji počinje 30. kolovoza. Četverostruka Grand Slam prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji ispala je u četvrtom kolu WTA 1000 turnira u Torontu ranije u kolovozu, nakon što je doživjela istu sudbinu na Wimbledonu i u četvrtfinalu Roland Garrosa.
Sabalenkin poraz znači da Elena Ribakina može zamijeniti njezino mjesto na svjetskoj prvoj ljestvici plasmanom u finale Cincinnatija.
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