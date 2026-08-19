Pogba napustio Monaco: ‘Nije bilo onako kako sam zamislio’

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AP Photo/Philippe Magoni via Guliver

Paul Pogba ponovno je slobodan igrač. Iskusni veznjak u srijedu je službeno napustio Monaco.

Kao što je ranije bilo najavljeno, došlo je do razlaza između kluba i igrača. Bivši svjetski prvak s Francuskom uspio je upisati samo šest nastupa za momčad iz Kneževine.

Ozljede su spriječile 33-godišnjeg nogometaša da ostavi dublji trag u Monacu, gdje je dobio priliku ponovno zaigrati nogomet nakon odslužene suspenzije zbog dopinga.

„Hvala, Monaco. Predsjedniku, stručnom stožeru, suigračima i vama, navijačima, hvala na iznimnom povjerenju i podršci od prvog do posljednjeg dana.

Ovo nije bilo putovanje kakvo sam zamišljao, ali ovdje sam uspio vratiti se nogometu i na tome ću zauvijek biti zahvalan. Monaco će uvijek biti posebno mjesto za mene“, napisao je Pogba na društvenim mrežama.