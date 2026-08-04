Samo na SK: Evo kada i protiv koga danas igraju Vekić i Ružić

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Hrvatska tenisačica Donna Vekić započinje svoj nastup na ovogodišnjem izdanju WTA 1000 turnira u Torontu (Canadian Open), a u okviru 2. kola čeka je dvoboj protiv švicarske predstavnice Viktorije Golubic. Na teren danas izlazi i Antonia Ružić, a oba meča možete pratiti u programo Sport Kluba.

Vekić je na turnir stigla kao nositeljica te je u 1. kolu bila slobodna. Nakon što je u lipnju osvojila naslov u Queen’s Clubu savladavši domaću uzdanicu Emmu Raducanu, hrvatska tenisačica traži pravi ritam i povratak pobjedničkim stazama na tvrdoj podlozi Sobeys Stadiuma.

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Sa suprotne strane mreže stajat će iskusna Viktorija Golubic, koja je u 1. kolu nakon teške borbe savladala Australku Kimberley Birrell (7:6, 6:4).

Međusobni omjer ove dvije tenisačice trenutno je izjednačen na 1:1. Golubic je slavila u Nottinghamu prije tri godine, dok je Vekić uzvratila u njihovom posljednjem okršaju u Pekingu, kada je preokretom upisala pobjedu u tri seta (4:6, 7:6, 6:4).

Izravan prijenos dvoboja između Donne Vekić i Viktorije Golubic možete gledati ekskluzivno na Sport Klubu 2 od 18:30 sati.

A nedugo potom na teren će izaći i Antonia Ružić, koju u 2. kolu Canadian Opena očekuje iznimno težak zadatak protiv iskusne Amerikanke Madison Keys.

Ružić je prolaz u ovu fazu natjecanja izborila sjajnim preokretom protiv Francuskinje Lois Boisson. Iako je izgubila prvi set i imala zaostatak brejka u odlučujućem trećem setu, mlada je Hrvatica pokazala izniman karakter te na kraju slavila s 4:6, 6:1, 6:3. Za Ružić je ovo nastavak dobre sezone na tvrdoj podlozi, na kojoj je ranije ove godine na turniru iz serije 1000 u Dubaiju stigla sve do četvrtfinala.

S druge strane mreže stajat će Madison Keys, nekadašnja pobjednica Australian Opena i osvajačica ovogodišnjeg turnira u Eastbourneu, koja je u 1. kolu bila slobodna. Amerikanka u meč ulazi kao favoritkinja, no na startu sjevernoameričke turneje u Washingtonu doživjela je rani poraz od Ljudmile Samsonove, što Ružić daje razlog za optimizam.

Ove su se dvije tenisačice već jednom susrele na terenu, i to ove godine na Roland Garrosu, kada je Keys slavila s 6:4, 6:4. Ružić će na tvrdoj podlozi u Torontu tražiti uzvrat i jedno od najvećih dostignuća dosadašnjeg dijela karijere.

Dvoboj između Antonije Ružić i Madison Keys na rasporedu je večeras ne prije 22:00 sata, uz izravan prijenos samo na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.