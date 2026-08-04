Francuzi potvrdili pod kojim uvjetima igrač PSG-a stiže u Dinamo

Mladi 19-godišnji napadač i krilni igrač Paris Saint-Germaina, Noah Nsoki, napušta pariški klub te karijeru nastavlja u redovima hrvatskog prvaka, potvrdio je ugledni francuski list Le Parisien.

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Prema dostupnim informacijama, PSG je pristao pustiti talentiranog nogometaša bez odštete, iako ga je ugovor s Parižanima vezivao još godinu dana. Međutim, u dogovor dva kluba ugrađena je klauzula prema kojoj francuskom prvaku pripada čak 50 posto od iznosa Nsokijevog idućeg transfera. Dolazak igrača u Zagreb na liječničke preglede i potpis ugovora očekuje se do kraja ovog tjedna.

Nsoki je rođen 20. veljače 2007. godine, visok je 185 centimetara i primarno pokriva poziciju lijevog krila, no jednako se dobro snalazi na svim pozicijama iza glavnog napadača. Kao dešnjak koji igra na lijevoj strani, sklon je ulasku u sredinu te traženju prostora za udarac ili završni prolaz.

U akademiju PSG-a stigla je 2020. godine, a u prvoj momčadi ubilježio je dva službena nastupa. Francuski L’Equipe opisuje ga kao izuzetno brzog igrača iznimnih tehničkih sposobnosti u igri “jedan na jedan”. Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje se na milijun eura.