Sabalenka se bar ovako može utješiti: Ostvarila je najveću zaradu u povijesti ženskog tenisa!

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Poražena po drugi put u finalu Mastersa u karijeri, te po treći put poražena u finalu velikog turnira 2025. godine, Aryna Sabalenka ima mnogo razloga da se s razočaranjem osvrne na sezonu koja je upravo završila.

“Rybakina je igrala nevjerojatno, morate joj odati priznanje za to”, rekla je Sabalenka nakon poraza od 6:3, 7:6 (7:0).

“Igrala sam najbolje što sam mogla, ali nije uspjelo. Mislim da sam napravila puno stvari na koje mogu biti ponosna, pa s ovog turnira odlazim bez razočaranja.”

POVEZANO Ribakina porazila Sabaljenku za naslov završnog turnira u Rijadu

Sabalenka se sada oslanja na isti princip koji je pokazala nakon poraza u finalima Australian Opena i Roland Garrosa.

“Ima dana kada su neke igračice jednostavno bolje od tebe. Kako se od toga oporaviti? Samo treba nastaviti u istom stilu. Loše je što sam izgubila gotovo sva važna finala koja sam igrala ove godine. Dakle, sada ću iskoristiti svoj odmor na Maldivima da se opustim, popijem tekilu i razmislim o cijeloj situaciji. Analizirat ću svoju izvedbu, svoje emocije… Očekujem da ću sljedeće godine nastaviti napredovati.”

Sabalenka ima i jednu veliku utjehu – sezonu je završila s 15.008.519 dolara, što je najveća godišnja zarada u povijesti ženskog tenisa. Također ima najviše pobjeda ove godine (63) i najviše bodova (10.870). Imat će prednost od oko 2.500 bodova na novoj svjetskoj listi ispred drugoplasirane Ige Swiatek.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.