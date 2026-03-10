Ružić i Marčinko predvode Hrvatsku protiv Portugala na Billie Jean King Cupu

Stručni stožer hrvatske teniske reprezentacije prijavio je sastav za predstojeći turnir Prve skupine Billie Jean King Cupa, koji će se održati u Oeirasu (Portugal) od 7. do 11. travnja.

Marin Bradarić i Izo Žunić odlučili su se za Antoniju Ružić, Petru Marčinko, Taru Wurth, Leu Bošković i Luciju Ćirić Bagarić , što znači da će Hrvatska u vrlo jakom sastavu pokušati izboriti prolaz u daljnju fazu ovog natjecanja.

Prošle sezone hrvatska je reprezentacija bila uspješna na turniru ovog ranga u Vilniusu u Litvi, a potom joj je samo jedna pobjeda (protiv Češka u paru) nedostajala da na kvalifikacijskom turniru u Varaždinu izbori odlazak u najviši rang Billie Jean King Cupa.

Hrvatska će u Oeirasu igrati u skupini A, u kojoj su još Slovačka, Srbija i Litva. Samo prvoplasirana reprezentacija izborit će prolaz u razigravanje, gdje će u petak 10. travnja igrati s pobjednikom skupine D, u kojoj su Njemačka, Danska, Poljska i Švedska. Pobjednik tog okršaja izborit će plasman u doigravanje za najviši rang, a poraženi će imati dodatnu priliku protiv gubitnika iz susreta B 1 (Nizozemska, Turska, Mađarska, Gruzija) – C 1 (Rumunjska, Francuska, Latvija, Norveška).

Sastavi ostalih reprezentacija koje će nastupiti u Portugalu bit će objavljeni najkasnije 12. ožujka.