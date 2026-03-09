VIDEO / Ružić bez šanse protiv 13. tenisačice svijeta: Gotov je njezin Indian Wells

Podijeli :

U trećem kolu WTA 1000 turnira Antonia Ružić igrala je protiv 13. tenisačice svijeta Karoline Muchove. Iako su u Montrealu ove dvije tenisačice odigrale izjednačen meč, u ovom susretu je Čehinja slavila s uvjerljivih 6:0, 6:3.

Već u prvom gemu meča Ružić je izgubila svoj početni udarac te je Muchova došla do rane prednosti. Priliku za povratak Međimurka je imala u sljedećem gemu kada ne koristi 15-30. Od tog trenutka kreću još veći problemi jer Ružić ubrzo gubi još jedan servis gem i dolazi na zaostatak od 3:0.

Do kraja seta Muchova je nastavila “mljeti” te je osvojila i sljedeća tri gema za “bicikl”, odnosno 6:0 na semaforu.

Ružić je taj crni niz prekinula u drugom setu osvojenim gemom za 1:0 nakon spašene dvije break prilike. Držala se Međimurka sve do 3:3 u drugom setu kada je ipak izgubila svoj početni udarac i Muchova je do kraja zadržala tu prednost.

Čehinja je na kraju slavila sa 6:0, 6:3 te je izborila osminu finala. Za Ružić sada slijedi priprema za WTA 1000 turnir u Miamiju.

