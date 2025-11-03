Ružić i dalje prvi reket Hrvatske, Vekić joj se ‘opasno’ približila

Podijeli :

AP Photo/Vera Nieuwenhuis via Guliver

Iako je pala za jednu poziciju Antonia Ružić je i dalje najbolje plasirana hrvatska tenisačica na WTA listi, nalazi se na 70. mjestu.

Donna Vekić, koja je prošlog tjedna igrala četvrtfinale turnira u Chennaiju, skočila je za šest mjesta i sada je 72. igračica svijeta. Petra Marčinko je ostala na 116. poziciji, a Jana Fett i Petra Martić nazadovale su za tri, odnosno dva mjesta. Fett je sada 198., a Martić 212. na svijetu.

Među vodećima nema promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, drugo mjesto drži Poljakinja Iga Swiatek, dok je treća Amerikanka Coco Gauff.