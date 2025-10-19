Ruud iznenađujuće lako slavio u finalu Stockholma

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

U finalu ATP 250 turnira u Stockholmu igrali su Casper Ruud i Ugo Humbert. Očekivao se izjednačen meč, posebno zbog toga što Francuz inače igra svoj najbolji tenis u dvorani. Međutim, Norvežanin danas nije bio raspoložen za dugi meč pa je Humberta nakon samo 68 minuta porazio sa 6:2, 6:3.

Ruud je do prvog breaka došao kod vodstva 2:1, a tu prednost je do kraja seta i povećao novim oduzimanjem servisa kod rezultata 5:2. U drugom setu je break napravio pri istom rezultatu, 2:1, a ovaj put nije podebljao to vodstvo.

To mu ipak nije bilo presudno te je do kraja sigurno “branio” svoj servis te je sa 6:2, 6:3 porazio Humberta i osvojio Stockholm. To je Norvežaninu bila 14. titula u karijeri i to 12. na razini 250.

Ovim naslovom skočio je na 11. mjesto te je ostao u igri za plasman na završni Masters u Torinu koji mu bježi 750 bodova.