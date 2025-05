Što je Nadal rekao Federeru, Murrayju i Đokoviću: ‘Novak, ti još ne znaš…’

Podijeli :

APTOPIX via Guliver

Ceremoniju posvećenu Rafaelu Nadalu na Roland Garrosu uveličala su i trojica njegovih najvećih rivala – Andy Murray, Roger Federer i Novak Đoković.

Cijeli program trajao je gotovo sat vremena, a Rafa se obratio i trojici s kojima je dijelio brojne bitke na terenima diljem svijeta:

„Novak, ti još ne znaš, ti Andy vjerojatno znaš, a s Rogerom sam već razgovarao o tome – potpuno je drugačije kada završite karijeru, nema više nervoze i ostalog. Svi smo ostvarili svoje snove, igrali najvažnije mečeve u karijerama, stvorili sjajna rivalstva, ali pokazali svijetu da se možemo boriti na lijep način – da se borimo, ali i poštujemo“, rekao je Nadal i dodao:

„Puno mi znači što ste svi ovdje. Mnogo ste mi problema zadavali na terenu, ali uživao sam svaki dan ići do krajnjih granica kako bih se natjecao s vama. Tenis je samo igra, na kraju krajeva. Sve mi znači to što ste svi ovdje i sjajna je poruka svijetu to što možemo biti prijatelji, iako smo veliki rivali. Hvala vam puno na svemu svih ovih godina! Nadam se da ćemo nastaviti raditi dobre stvari za naš sport. Naslijeđe nam je tu, ali moramo nastaviti!“

Nadal je u Parizu osvojio 14 naslova, jedan od rekorda koji će biti teško srušeni.