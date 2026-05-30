Statistički kutak: Luis Enrique izjednačen s Pepom i Zidaneom, Arsenal zaključio sezonu bez poraza

AP Photo/Denes Erdos via Guliver Images

Francuski velikan Paris Saint-Germain postao je deveti klub koji uspio obraniti naslov prvaka nakon Real Madrida, Benfice, Intera, Ajaxa, Bayerna, Liverpoola, Nottingham Foresta i Milana.

“Kraljevski klub” je od 1956. do 1960. osvojio pet naslova u nizu, dok je od 2016. do 2018. spojio tri naslova prvaka.

Benfica je obranila naslov 1962. godine, nakon što je godinu dana ranije osvojila svoj prvi pokal.

Inter je slavio 1964. i 1965. godine, Ajax je između 1971. i 1973. spojio tri europska naslova.

Bayern ima tri titule u nizu od 1974. do 1976., Liverpool je bio prvak Europe 1977. i 1978., a “Redse” je naslijedio Nottingham Forest (1979. i 1980.). Među klubovima koji su uspjeli obraniti titulu bio je i Milan (1989, 1990).