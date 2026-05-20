Đoković: Frustriran sam, teško da mogu dogurati do kraja na Roland Garrosu!

Novak Đoković stigao je u Pariz, gdje će na Roland Garrosu pokušati osvojiti svoju 25. Grand Slam titulu u karijeri. Srpski tenisač postavljen je za trećeg nositelja te je već odradio nekoliko treninga uoči turnira, no priznaje da trenutno nije u idealnom stanju.
Najuspješniji tenisač u povijesti otvoreno je govorio o svojim osjećajima pred početak turnira.
“Frustrirajuće je. Istovremeno, moja je odluka da i dalje nastupam u ovakvom stanju i uvjetima. Vidim što mi nedostaje, kasnim pola koraka. Definitivno nisam tamo gdje želim biti kako bih se mogao natjecati na najvišoj razini i dogurati daleko“, iskreno je rekao Đoković.
Dodao je i da su mu ozljede i fizički problemi postali gotovo svakodnevica, što značajno utječe na pripreme za velike turnire.
“Iskreno, ovo nije idealna priprema. Ne sjećam se kada sam posljednji put u zadnjih nekoliko godina imao pripreme bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema prije turnira. Uvijek se nešto dogodi. To je nova realnost s kojom se moram nositi“, rekao je.
Đoković ističe da i dalje naporno trenira, ali u skladu s mogućnostima tijela.
“Treniram koliko mi tijelo dopušta. A kako će sve završiti na terenu, to je zaista nepredvidivo“, poručio je srpski tenisač.
