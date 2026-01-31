Ribakina je osvojila Australian Open, Sabalenka ‘pala’ nakon skoro dva i pol sata

Podijeli :

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver

Jelena Ribakina osvojila je drugi Grand Slam u karijeri! Ruskinja koja nastupa pod zastavom Kazahstana pobijedila je najbolje rangiranu igračicu svijeta Arinu Sabalenku sa 4:6, 6:4, 6:4 u meču koji je trajao dva sata i 18 minuta.

Ribakina, peta na WTA ljestvici, u svojoj vitrini ima Wimbledon iz 2022. godine i izašla je na megdan jasnoj favoritkinji, a činilo se da će 27-godišnjakinja iz Minska napraviti veliki preokret u drugom setu.

Silovito je započela i u odlučujućem setu, no ponovno je počela griješiti te je ispustila ogromnu prednost u vidu vodstva 3:0 u gemovima nakon prvog breaka. Godinu mlađa Moskovljanka prepoznala je da je Sabalenka osjetila nervozu, iskoristila trenutak i izjednačila na 3:3.

Tu nije stala, već je napravila još jedan break za 4:3, a potom povezala još jedan, što znači da je nanizala pet osvojenih gemova. Dopustila je Bjeloruskinji da brzo zadrži svoj servis, ali ni odlučujući gem, u kojem je Ribakina prelomila meč i osigurala titulu, nije dugo potrajao.

Bio je to njihov 15. međusobni dvoboj, a trenutačni omjer iznosi 8:7 u korist Sabalenke. Njihov susret bio je repriza finala iz 2023. godine, kada je nakon tri seta slavila Bjeloruskinja, no ovoga je puta ishod bio drugačiji.

Za Sabalenku je ovo bilo četvrto uzastopno finale – nakon trijumfalnih izdanja 2023. i 2024. godine, Bjeloruskinja je poražena od Amerikanke Madison Keys, a sada i od Ribakine. Tako je ostala na četiri Grand Slam naslova, budući da ima još dva osvojena u New Yorku prošle i pretprošle godine.