Radi se serijal o Đokoviću, za njega će dobiti milijune

Novak Đoković bit će sljedeća zvijezda Netflixa. Ova TV platforma isplatit će srpskom tenisaču 13,5 milijuna dolara za seriju od sedam epizoda u kojoj će njegova sjajna karijera biti ispričana kroz kronike s najvećih turnira.

No, kako se navodi u informacijama o pripremi ovog dokumentarca, u fokusu neće biti samo njegovi rezultati. Bit će to i snažna priča o njegovoj veličini, disciplini i nasljeđu koje će ovaj izvanserijski sportaš ostaviti iza sebe.

Međutim, postoji i nešto još važnije što govori o iznimnom karakteru srpskog asa. Značajan dio iznosa koji će dobiti za snimanje dokumentarne serije Đoković će donirati raznim humanitarnim organizacijama, što je, kako piše autor ove objave na Instagramu, dodatno impresioniralo milijune njegovih navijača, koji iznimno cijene njegovu velikodušnost, kako na terenu, tako i izvan njega.

Netflixu to neće biti prvi put da snima dokumentarce iz teniskog svijeta. To je već učinio s Carlosom Alcarazom u seriji „Moj način“. Također je producirao i serijal koji prikazuje što se događa iza kulisa najvećih natjecanja – „Točka pucanja“.