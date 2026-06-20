Prva tenisačica svijeta poražena sa 6:0 u odlučujućem setu

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Jessica Pegula prva je finalistica travnatog WTA 500 turnira u Berlinu, američka tenisačica pobijedila je u polufinalu najbolju svjetsku igračicu Arinu Sabaljenku sa 6-4, 6-7(4), 6-0.

Pegula je vodila 1-0 u setovima te je imala 3-1 u tie-breaku druge dionice kada je kiša prekinula meč. Po povratku na teren dogodio se preokret te je Sabaljenka dobila tie-break sa 7-4 i time izborila treći set. No, ništa nije uzdrmalo Pegulu u ovom meču te je bez greške odradila treći set u kojem najboljoj na svijetu nije ponudila niti jedan gem.

U četvrtfinalu je Sabaljenka spasila 0-1 u setovima i 0-4 u drugom protiv Čehinje Nikole Bartunkove.

U nedjelju će 32-godišnja Pegula tražiti 12. WTA titulu u karijeri. Ove godine je već slavila u Charlestonu i Dubaiju, a Berlin je osvojila 2024. kada je u finalu bila bolja od Ane Kalinskaje.

Na putu do novog trofeja Peguli će stajati pobjednica drugog polufinala u kojem se sastaju Čehinja Linda Noskova i Filipinka Alexandra Eala.

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