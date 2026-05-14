Prižmić: Pariz? Otići što dalje i uživati

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Image

Najbolji mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić održao je konferenciju za medije u sklopu ATP Challengera Zagreb Open, na kojem je trebao braniti prošlogodišnji naslov, no odlični rezultati na ATP Touru i plasman u osminu finala rimskog Mastersa natjerali su ga da otkaže nastup na Šalati.

Prižmić iza sebe ima dva impresivna Masters turnira. Nakon što je u Madridu iz kvalifikacija stigao do glavnog turnira i šokirao šestog igrača svijeta Bena Sheltona, u Rimu je ostvario najveću pobjedu karijere svladavši Novaka Đokovića.

“Stvarno sam zadovoljan, pogotovo sa zadnja dva turnira na kojima sam igrao na velikoj razini. Ponosan sam na sebe i svoj tim jer znam koliko je rada bilo potrebno da dođemo do ovoga. Nadam se da ćemo tako i nastaviti”, rekao je 20-godišnji Splićanin.

Posebno je izdvojio pobjedu protiv Đokovića, koja je snažno odjeknula teniskim svijetom.

“Ta pobjeda protiv Novaka mi je jako puno donijela, i teniski i na samopouzdanju. Zadovoljstvo mi je što sam imao priliku igrati s njim na takvoj razini. Znao sam da sam u dobroj formi, a njemu je to bio prvi turnir nakon duže pauze. Dobro se poklopilo da sam ja bio na vrhunskoj razini”, objasnio je Prižmić.

Otkrio je i što mu je Đoković rekao nakon meča.

“Rekao mi je da sam dosta popravio forhend i da puno više poena osvajam upravo tim udarcem. Poželio mi je sreću za dalje.”

Prižmićev napredak najbolje pokazuje ATP ljestvica. Prošle godine na Zagreb Open stigao je kao 334. tenisač svijeta, a od ponedjeljka će biti među 70 najboljih na svijetu.

“Prošlogodišnja pozivnica za Zagreb Open mi je stvarno puno značila. Vratila me u formu i od tada su krenuli sve bolji rezultati. Na terenu sam se počeo osjećati sve bolje”, rekao je.

Nakon što je zbog ozljeda njegov uspon bio usporen, sada je konačno uhvatio kontinuitet.

“Najvažnije mi je ostati zdrav što je duže moguće, idealno do kraja sezone. Dugoročni cilj je ući u Top 30 i igrati što više velikih turnira na visokoj razini.”

Jedan od njih uskoro ga čeka – Roland Garros, gdje će debitirati u seniorskoj konkurenciji glavnog turnira, na terenima na kojima je već osvajao juniorski naslov.

“Želim doći, uživati u svakom trenutku i pokazati svoj najbolji tenis. Pa dokle ide”, zaključio je Prižmić.